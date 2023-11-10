Günde Bir Fıs Sıkın ve Anında Güzelleşin! Gül Suyu ve Maden Suyunu Karıştırınca Bakın Neler Oluyor!

Hepimiz cildimizin güzel gözükmesini isteriz. Cilt bakımı, kişisel bakımına dikkat eden herkesin önceliğidir. Sağlıklı ve iyi gözüken bir cilt, hem motivasyonumuzu yükseltir hem de güzel gözükmemizi sağlar. Bazen içinde bulunduğumuz sıkıntılar ve tempolu koşuşturmadan cildimiz zarar görebilir. Cildimizi ihmal ettiğimiz zamanlar da olmuştur. Düzenli bir cilt bakımı ve evde yapılan doğal formüllerle, cildiniz güzel gözükmesi artık çok kolay. İşte cildinizi güzelleştirecek muhteşem formül…

Cildinize İyi Bakın!

Cildimize istediği bakımı bazen veremeyiz. Bazense olması gerekenden fazla önem göstererek tahrip ederiz. En çokta dışarıdan aldığımız kimyasal içerikli bakım ürünlerinin cildimizi bozduğunun farkına varamayız. Cilt tipleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Cilt tipimizin nasıl bir tip olduğunu öğrenmek cildimizin güzelleşmesi için atılacak en önemli adımdır. Cilt bakımı, çok fazla kimyasal içerikli ürünlere gerek kalmadan da halledilebilir. Cildinizi seviyorsanız ve değer veriyorsanız onu iyi korumalısınız. İşte cildinizi güzelleştirecek muhteşem formül…

Maden Suyu ve Gül Suyu Mucizesi

Maden suyu, zengin mineral içeriği sayesinde cildi onararak sıkılaşmasını sağlar. Aynı zamanda solgun görünümden kurtulmanıza da yardımcı olur. Gül suyu ise; A, B3, C, D, E vitaminlerini içerir. Gül suyu doğal bir tonik, nemlendirici ve antiseptiktir. Gözenekleri sıklaştırıp cildi temizler ayrıca siyah nokta ve sivilce tedavisinde etkilidir. Aynı zamanda gül suyu, cildi besler ve cildin onarımını hızlandırarak parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Ev Yapımı Doğal Tonik

Yarım çay bardağı maden suyu ve çeyrek çay bardağı gül suyunu boş bir şişeye boşaltın ve iyice çalkalayın. Bu karışımı boş bir sprey kutusuna ilave edin. Ev yapımı doğal toniğiniz hazır. Peki, bu doğal tonik ne işe yarıyor? İşte detayları…