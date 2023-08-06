Kabaran saçlara elveda demenin yolu: Sıradışı çözüm önerileri sizi şaşırtacak!

Saç dünyasını sallayan bir keşif, artık kabaran saçlara dair tüm sıkıntıları çözüm önerilerimiz ile sona erecek. İpek gibi saçlarınızla sizi görenler bir daha dönüp bakacak...

KABARAN SAÇLARIN SEBEBİ PROTEİN OLABİLİR

Prof. Dr. Ayşe Yılmaz, kabaran saçların genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkilerden kaynaklandığını belirtti.

-Saç tellerini saran protein yapılarının anomali gösterdiğini tespit ettik. Bu protein yapılarını düzenleyerek saçların istenmeyen şekilde kabarmasını engellemeyi başardık.

İşin bilimsel boyutu her ne kadar bu olsa da kabaran saçlara yönelik çözüm önerileri sadece protein serumları ile olmuyor.

KABARAN SAÇLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bol köpüklü şampuanlar saçlarımızın normalden daha fazla temizlendiği hissi uyandırıyor fakat fazla köpürmesi de saçları kuruması yönünde olumsuz etkiliyor. Şampuandan sonra saç kremini uygularken diplerine değil de sadece uç kısımlarına uygulamaya önem göstermelisin.

Saç köpükleri, jeller ve bakım kremleri saçların hacmini artırmaya yönelik ürünler olduğu için saçlarını şekillendirirken yağ bazlı ürünleri tercih edebilirsin.

KABARAN SAÇLARA ASLA SICAK YARAMAZ!

Saç kurutma makinesi! Saç kurutma makinesi hızlı ve yüksek ısıda hava üflediği için saçın tellerindeki nemi orantısız şekilde alıyor ve kabarmasına neden oluyor. Saçlarını kendi haline bırakarak kurutman veya havluya sarıp bekletmen kabarmasını önleyebilir. Islak saçlarına uygulayacağın kabarma karşıtı ve nemlendirici bakım yağları ise saç tellerin tarafından daha kolay emilerek hızlı bir çözüm sağlayabilir.

Pamuklu yastık kılıfları yüksek nem emme özelliği olduğu için saçlarımız iki fazla kuruyor. Yastık kılıfını ipek kumaş içerenler ile değiştirmek veya ipek şalını yastığa sererek uyumak gece boyunca kabaran saçlardan kurtulmasının çaresi diyebiliriz.