Saçına Karbonat Döktü! Yıllardır Yaşadığı Hastalık Bir Anda Geçti

Saç dökülmesinden egzamaya kadar yıllarca savaşan bir kadın, yaşadığı mucizeyi herkesle paylaştı. Bir gün saçlarının kaşıntısına dayanamayan sosyal medya fenomeni kadın saçlarına doğal karbonat döktü. Hem kaşıntının hem de egzamanın azaldığını gözlemledi. Ancak daha birçok deneyim elde etti.

Saçına Karbonat Döktü!

Karbonat toz, içeriğinde yüksek oranda alkalik mineraller barındırır. Alkali mineraller doğada iyileştirme gücüne sahip nadir maddelerdir. Banyo yapmadan önce bir yemek kaşığı karbonat tozunun içine bir adet aspirin kırın ve karıştırın. Ardından bu toz karışımı saç diplerinizin aralarına yayın. 10 dakika bekledikten sonra ılık suyla saçlarınızı durulayın.

Kaşıntıdan kabaran egzama ya da saç kepeklerini engeller. Saç derisindeki pigment oranını dengeleyen karbonat tozuna eşlik eden aspirin de antibiyotik etkisi görür. Saç köklerini de aynı zamanda güçlendiren karbonat aspirin karışımı sayesinde saç sökülmesi engellenir. Yıpranmış ve avuç avuç dökülen saçları engeller. Karbonat saçların erkenden yağlanmasını engeller. Sık sık banyo yapılmaması lazım. Çok sık banyo yapmak saç köklerini zayıflatır. Bu yüzden saç köklerini güçlendirmek için hafta da 3 defa yapmalısınız.