Ankara Güne Kar Yağışıyla Başladı

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası araçların üzeri ve caddelerin bazı kesimleri beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtiyor.