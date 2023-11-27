Ankara Güne Kar Yağışıyla Başladı

Ankara güne karla başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı birçok bölgede etkili oldu. Kar yağışı sonrası bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Ankara Güne Kar Yağışıyla Başladı
Ankara Güne Kar Yağışıyla Başladı
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Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası araçların üzeri ve caddelerin bazı kesimleri beyaza büründü.

Ankara Güne Kar Yağışıyla Başladı - Resim : 1

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini belirtiyor. 

Ankara Güne Kar Yağışıyla Başladı - Resim : 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ankara # ankara # kar yağışı
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