Aydın'da hava nasıl olacak? İşte yanıtı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü duyurdu. Aydın'da hava nasıl olacak? Aydınlıların merak ettiği sorunun yanıtı burada bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Aydın'da hava nasıl olacak? İşte yanıtı
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Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Kasım ayı ortalama sıcaklığı 23 derece olan Aydın’da hava sıcaklıklarının il genelinde 25 derecelerde seyretmesi bekleniyor. Az bulutlu bir havanın hakim olacağı Aydın’da en yüksek sıcaklık 25 derece olacak.

AYDIN'DA HAVA NASIL OLACAK

Aydın'da hava nasıl olacak? İşte yanıtı - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 4 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 24 derece olacak. 5 Kasım Salı günü hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 25 derece olacak. 6 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 25 derece olacak. 7 Kasım Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 25 derece olacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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