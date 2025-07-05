Bir anda bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Muş’ta öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, şehir merkezindeki vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İnsanlar apartman girişleri ve iş yerlerinin tenteleri altında korunmaya çalışırken, araç sürücüleri de trafikte güçlük çekti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Bir anda bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Muş’ta bugün öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış, şehir merkezinde yaşayanları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için apartman girişleri ve iş yerlerinin tentelerine sığındı, sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.

Bir anda bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı - Resim : 1

Temmuz ayının sıcak ve güneşli sabahının ardından öğleden sonra havanın hızla değişmesiyle başlayan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde açık havanın tadını çıkaran birçok kişi, yağmurun aniden başlamasıyla hazırlıksız yakalandı. Yağmur başladığında vatandaşlar apartman girişleri, otobüs durakları, camiler ve iş yerlerinin tentelerine koşarken, trafikte de aksamalar meydana geldi.

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