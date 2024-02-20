Cemre havaya düştü

Baharın müjdecisi olarak bilinen ’cemre’ havaya düştü.Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü.

Cemre havaya düştü
Son Güncelleme:

 ’Sıcaklık’ ve ’sıcaklığın yükselişi’ anlamlarında kullanılan cemre, 27 Şubat’ta suya, 6 Mart’ta ise toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Altını olanlar dikkat! Gram altında yeni dönem... 20 Şubat 2024 güncel altın fiyatlarıAltını olanlar dikkat! Gram altında yeni dönem... 20 Şubat 2024 güncel altın fiyatlarıEkonomi
Bugün hava nasıl olacak? 20 şubat hava durumu...Bugün hava nasıl olacak? 20 şubat hava durumu...Hava Durumu
Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Erdoğan'ı hedef aldı - Ulusal Haber Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Erdoğan'ı hedef aldı - Ulusal Haber İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor! İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!