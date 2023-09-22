Havalar normale dönüyor! Yağışlar bitti mi? Sıcak hava mı geliyor? 22 Eylül 2023 günü için hava durumu...

Hava durumu günümüzü planlamaktan işlerimizin seyrine kadar her şeyde etkili olabiliyor. Eylül ayının başlamasıyla düşen sıcaklıklar böyle devam edecek mi sorusu ise vatandaşların gündeminde... Peki 22 Eylül 2023 günü için yurt genelinde ve illerimizde hava nasıl olacak?

Havalar normale dönüyor! Yağışlar bitti mi? Sıcak hava mı geliyor? 22 Eylül 2023 günü için hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak 22 Eylül 2023 yani bugün için yer yer çok bulutlu yer yer de az bulutlu veya açık bir hava bekleniyor. Aniden düşen sıcaklıklardan sonra havaların nasıl değişeceği ise merak konusu... İşte 22 Eylül 2023 için hava durumu... 

Havalar normale dönüyor! Yağışlar bitti mi? Sıcak hava mı geliyor? 22 Eylül 2023 günü için hava durumu... - Resim : 1

 22 EYLÜL GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU... HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? 

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
  • SAKARYA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

Havalar normale dönüyor! Yağışlar bitti mi? Sıcak hava mı geliyor? 22 Eylül 2023 günü için hava durumu... - Resim : 2

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
  • MERSİN °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİVAS °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KASTAMONU °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

Havalar normale dönüyor! Yağışlar bitti mi? Sıcak hava mı geliyor? 22 Eylül 2023 günü için hava durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TOKAT °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 25°C
    Parçalı bulutlu
  • KARS °C, 24°C
    Parçalı bulutlu
  • MALATYA °C, 32°C
    Parçalı bulutlu
  • VAN °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık
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