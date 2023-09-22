Havalar normale dönüyor! Yağışlar bitti mi? Sıcak hava mı geliyor? 22 Eylül 2023 günü için hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak 22 Eylül 2023 yani bugün için yer yer çok bulutlu yer yer de az bulutlu veya açık bir hava bekleniyor. Aniden düşen sıcaklıklardan sonra havaların nasıl değişeceği ise merak konusu... İşte 22 Eylül 2023 için hava durumu...

22 EYLÜL GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU... HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık SAKARYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.