İstanbul'u kuraklık mı bekliyor? 22 Eylül günü itibariyle İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü olan bu büyüleyici metropol, son zamanlarda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından planlanan su kesintileriyle gündemde. 22 Eylül tarihinden itibaren ilçeler arasında uygulanan bu kesintiler, şehirde yaşayan milyonlarca insanı etkiliyor. Su, yaşamın temel bir parçası olup, günlük ihtiyaçlarımızın yanı sıra endüstri, tarım ve diğer sektörlerde de vazgeçilmez bir kaynaktır.

Su kesintileri, özellikle İstanbul'un farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında büyük bir dikkat ve endişe kaynağı haline geldi. İSKİ'nin alt yapının iyileştirilmesi ve bakım çalışmaları için gerçekleştirdiği bu kesintiler, kentin su teminini güvence altına almayı amaçlıyor. Ancak, kesintilerin süresi ve sıklığı, özellikle bazı bölgelerde ciddi sorunlara neden olmuş durumda. İnsanlar günlük yaşamlarını sürdürebilmek için su kaynaklarını alternatif yollarla temin etmeye çalışıyorlar.

Barajlardaki doluluk oranı aynı zamanda İstanbul'un en önemli sorunlarından biri. Küresel ısınmanın da etkisiyle barajlarda çekilen su İstanbullularda tedirginlik yaratıyor. Peki 22 Eylül itibariyle hangi barajda ne kadar su kaldı? Barajlardaki su oranı su kesintilerini nasıl etkiliyor?

22 EYLÜL'DE HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ YAŞANACAK?

İSKİ'nin verdiği bilgilere göre Şile'de şebeke suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle iki mahallede su kesilecek. Kabakoz Mahallesi ve İmrenli Mahallesinin etkileneceği su kesintisi birkaç saat sürecek. Saat 12.00'de bitirilmesi beklenen çalışma için İSKİ İstanbulluları uyardı.

22 EYLÜL GÜNÜ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları şehrin işleyişi açısından büyük önem arz ediyor. İstanbul'da 22 Eylül günü barajların ortalama doluluk oranları ise %24,43'ü gösteriyor. Bu oran son 9 yılın en düşük oranı olmakla birlikte geçen yıl 22 Eylül 2022'ye oranlar %24,33 azalmış bulunuyor. Peki, hangi barajda ne kadar su var?