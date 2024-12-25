İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul'u kar için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı ve 30 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hafta sonu sıcaklıkların 4 derece daha düşeceğini belirtti.

Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı bekleniyor mu? İşte ayrıntılar…

MGM’ye göre kuzeyden gelen yağışlı hava dalgası hafta sonu da etkisini sürdürecek. Bugün 6 il turuncu, 24 il ise sarı kodla uyarıldı:

Turuncu kodlu iller: Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla

Sarı kodlu iller: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük

Yılbaşında Kar Yağacak mı?

Meteoroloji verilerine göre yılbaşında Türkiye genelinde kar yağışı beklenmiyor. Dağlık bölgelerde kar görülebileceği belirtilse de 90 yıllık verilere göre İstanbul’da yılbaşında kar yağışı oldukça nadir. İstanbul’da lodos etkili olmaya devam ederken, sıcaklıkların 14-15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

MGM’nin 5 günlük hava durumu tahminine göre, İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. Şehirde bugün sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yer yer yağmur etkili olacak ve sıcaklık 12°C civarında seyredecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ülke genelinde lodosun etkili olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

Rüzgar: Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yağışlar: İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Denizli, Mersin ve Çanakkale’de yağış kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Sıcaklıklar: Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması beklenirken, hafta sonu batı ve kuzey bölgelerde 3-4 derece düşüş yaşanacak.

Bölgelere Göre Hava Durumu

İstanbul: Sabah saatlerinde kuvvetli yağmur, sıcaklık 12°C

İzmir: Aralıklı sağanak yağış, sıcaklık 13°C

Ankara: Yağmurlu, sıcaklık 8°C