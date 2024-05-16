İstanbul'a sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı. İstanbul'a sağanak yağış geliyor. Peki sağanak ne zaman ve saat kaçta meydana gelecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

İstanbul'a sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı
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İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu haber sizi ilgilendiriyor. İstanbul'a sağanak yağış geliyor. 17 Mayıs günü etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Cuma günü İstanbul'un çoğu ilçelerine sağanak geliyor. İşte merak edilen ayrıntılar...

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

İstanbul'a sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve ilçeleri hakkında yaptığı tahmine göre yarın İstanbul'a sağanak yağış geliyor. 17 Mayıs Cuma 2024 tarihinde etkili olacak sağanak yağış İstanbulluların günlük yaşamını etkileyebilir.

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