İstanbul'a sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu haber sizi ilgilendiriyor. İstanbul'a sağanak yağış geliyor. 17 Mayıs günü etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Cuma günü İstanbul'un çoğu ilçelerine sağanak geliyor. İşte merak edilen ayrıntılar...

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve ilçeleri hakkında yaptığı tahmine göre yarın İstanbul'a sağanak yağış geliyor. 17 Mayıs Cuma 2024 tarihinde etkili olacak sağanak yağış İstanbulluların günlük yaşamını etkileyebilir.