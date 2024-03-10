İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis! Vapur seferleri iptal edildi...

İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Gemi trafiği askıya alınırken, Şehir Hatları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu...

İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis! Vapur seferleri iptal edildi...
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İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösterdi.

Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düşüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul Boğazında sis yoğunluğu görülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı duyuruya göre deniz trafiği saat 04.15 itibarıyla çift yönlü askıya alındı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları internet sitesinden yaptığı duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Beykoz-Üsküdar ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

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# vapur seferleri
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