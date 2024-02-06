Kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Artvin'de dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Şehrin yüksek kesimlerinde kar, düşük rakımlı yerlerde ise sağanak etkili oldu. Kar dolayısıyla Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 38 ve Yusufeli ilçesinde 16 olmak üzere 119 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalara devam ediyor.

BORÇKA'DA SAĞANAK SU BASKINLARINA VE HEYELANA YOL AÇTI

Borçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Aksu ve Gündoğdu mahallelerinde binaların zemin ve giriş katındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Cadde ve sokaklardaki su birikintisi dolayısıyla ulaşımda da zaman zaman aksama yaşandı. Araç trafiğine kapatılan bazı cadde ve sokaklarda belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Borçka-Murgul kara yolunun farklı noktalarında meydana gelen irili ufaklı heyelanlar nedeniyle trafikte aksama yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan heyelanlar nedeniyle Artvin merkeze bağlı Sümbüllü-Erenler grup köy yolu ile Borçka'daki Düzköy köy yolları ulaşıma kapandı.

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# artvin # kar yağışı
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