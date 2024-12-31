Meteoroli'den Ankara'ya uyarı: 31 Aralık Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2024 Salı günü için Ankara’ya yönelik hava durumu tahminlerini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroli'den Ankara'ya uyarı: 31 Aralık Ankara hava durumu
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 İşte başkentte gün boyunca beklenen hava durumu:

Meteoroli'den Ankara'ya uyarı: 31 Aralık Ankara hava durumu - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Ankara’da bugün beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:

Günlük Sıcaklık: 3°C - 7°C
Hissedilen Sıcaklık: 3°C - 7°C
Nem Oranı: %59 - %85
Günün büyük bölümünde soğuk hava etkili olacak, vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

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