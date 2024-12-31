Meteoroli'den Ankara'ya uyarı: 31 Aralık Ankara hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2024 Salı günü için Ankara’ya yönelik hava durumu tahminlerini açıkladı.
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İşte başkentte gün boyunca beklenen hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Ankara’da bugün beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:
Günlük Sıcaklık: 3°C - 7°C
Hissedilen Sıcaklık: 3°C - 7°C
Nem Oranı: %59 - %85
Günün büyük bölümünde soğuk hava etkili olacak, vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.