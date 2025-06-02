Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar salı gününden itibaren artacak. Ülke genelinde sıcak ve yağışsız bir hava hâkim olacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve bayram arefesiyle birlikte zirveye ulaşacak.

Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul 32, Ankara 27, İzmir 35, Antalya 34, Diyarbakır 33, Trabzon 21, Erzurum ise 23 dereceye kadar çıkacak. Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul 29, Ankara 28, İzmir 35, Antalya 33, Diyarbakır 35, Trabzon 22, Erzurum 24 derece olacak. Bayram boyunca yurt genelinde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek.

Antalya ve Ege kıyılarında deniz tatili yapmayı planlayanlar için hava koşulları oldukça elverişli olacak. Ancak uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.