Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Yurt Genelinde Yağışlar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş günlük hava raporunu yayınladı. Rapora göre bu hafta 7 ilde hava yağışlı geçecek. Yağışların hava sıcaklıklarını düşüreceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bu Haftanın Yağışlı Geçeceğini Belirtti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt Genelinde Yağışlar Etkili Olacak

Önümüzdeki beş günlük süreçte ise perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışlı sistem etkili olmaya başlayacak. Perşembe, cuma ve cumartesi günü ağırlıklı olarak yurdun batı bölgelerinde etkili olan yağışlı sistem pazar gününden itibaren yurt genelinde görülecek. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava Sıcaklıkları Azalacak

Güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İstanbul ve Samsun'da 25, izmir'de 28, Antalya ve Adana'da 29, Diyarbakır'da 31 derece civarlarına düşecek.