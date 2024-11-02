Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyardı. Bölgede soğuk hava etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamalara göre Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. 03.11.2024 pazar gününden itibaren bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında beklenen düşüş nedeniyle tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Önümüzdeki hafta başından itibaren bölgede beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere düşmesi bekleniyor.

Erzurum : -6/8

Erzincan : -4/12

Bayburt : -5/7

Ardahan : -7/5