Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! 2 Bölgede Çok Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de görülecek hava durumu ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, Batı Karadeniz'in doğusu ve Batı Akdeniz'in batısında rüzgar çarşamba günü sert esecek. Rüzgarlı hava gece saatlerinde etkisini yitirecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli Sağanak Yağış Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışın, sabah 05.00 ila 09.00 arasında kuvvetli olması tahmin ediliyor.