Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! 2 Bölgede Çok Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ayrıca, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde de kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! 2 Bölgede Çok Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de görülecek hava durumu ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, Batı Karadeniz'in doğusu ve Batı Akdeniz'in batısında rüzgar çarşamba günü sert esecek. Rüzgarlı hava gece saatlerinde etkisini yitirecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli Sağanak Yağış Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışın, sabah 05.00 ila 09.00 arasında kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İstanbul'a Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardıİstanbul'a Sağanak Geliyor! Meteoroloji UyardıYurt
# fırtına # meteoroloji # sağanak # Hava durumu
Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar SON DAKİKA! İsrail Hastaneyi Bombaladı! İran İsrail'i Soykırım Suçlusu İlan Etti! SON DAKİKA! İsrail Hastaneyi Bombaladı! İran İsrail'i Soykırım Suçlusu İlan Etti! Baş Ağrısı Çekenler Dikkat! Baş Ağrısı Çekenler Dikkat!