Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı! Bu Akşam Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli sağanak ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Vatandaşlara tedbirli olmalarının gerektiği belirtilen açıklamada, kuvvetli sağanak yağışın bu akşam ve gece saatlerinden itibaren etkili olacağı ifade edildi. Detaylar haberimizde...

Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı! Bu Akşam Etkili Olacak
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Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle son bir kaç gündür hava sıcaklığında yaşanan sert düşüş birçok şehirde kendisini hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla birlikte yağışlar da artıyor.

Yaşanan hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de sık sık yeni açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Son olarak beklenen kuvvetli sağanak yağış ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki yağmur ne zaman yağacak? Yağmur hangi bölgede etkili olacak? Hava durumu nasıl? İşte detaylar...

Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika açıklamasında Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül) kuvvetli yağmur ve sağanak (metrekareye 21-50 kilogram), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

meteoroloji son dakika hava durumu

Yağışların, Bolu, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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