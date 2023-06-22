O tarihlere dikkat: Sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, o illerde gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte detaylar...

SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu ile Gümüşhane'nin kuzeyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize’nin batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden heyelan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.