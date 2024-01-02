Türkiye Kara Kavuşacak Mı? Ne Zaman Kar Yağacak? Meteoroloji Balkan Soğuğuna Tarih Verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarını günlük olarak paylaşmaktadır. Bu paylaşım sırasında çoğu insan günlük hava durumunu öğrenebilmektedir. Çok sayıda kişi hava durumunu öğrenmek için uğraşsa da aslında kar yağışının ne zaman olacağı da merakla beklenmektedir. Peki uzmanlara göre ne zaman kar yağacak?

Türkiye'de Balkanlar üzerinden etkili olacağı tahmin edilen soğuk hava dalgası ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN KAR YAĞACAK? UZMANLAR TARİH VERDİ!

Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için bağlandığı yayında özel bilgiler verdi.

Prof. Dr. Şen şunları dile getirdi: