Türkiye Kara Kavuşacak Mı? Ne Zaman Kar Yağacak? Meteoroloji Balkan Soğuğuna Tarih Verdi!
Uzun süredir beklenen kar yağışının tarihini vatandaşlar internet üzerinden öğrenmeye çalışmaktadırlar. Kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kar yağışının bir türlü başlamaması nedeniyle çok sayıda insan artık kar yağışlarını öğrenmek için çabalar. Peki Türkiye'ye kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarını günlük olarak paylaşmaktadır. Bu paylaşım sırasında çoğu insan günlük hava durumunu öğrenebilmektedir. Çok sayıda kişi hava durumunu öğrenmek için uğraşsa da aslında kar yağışının ne zaman olacağı da merakla beklenmektedir. Peki uzmanlara göre ne zaman kar yağacak?
Türkiye'de Balkanlar üzerinden etkili olacağı tahmin edilen soğuk hava dalgası ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
TÜRKİYE'YE NE ZAMAN KAR YAĞACAK? UZMANLAR TARİH VERDİ!
Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için bağlandığı yayında özel bilgiler verdi.
Prof. Dr. Şen şunları dile getirdi:
- Balkanlardan soğuk hava kütlesi geliyor. Kar ihtimali çok yüksek. Ama önümüzde daha 10 gün var. 10 gün öncesinden tahmin yapmak yine de akıl karı değil. Böyle bir olasılık olduğunu söyleyelim. Marmara bölgesinden başlayarak, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde sıcaklıkların 5,6 derece düşeceği hatta Trakya’da 0 derecelere kadar düşeceği bir soğuk hava geliyor.
Kar yağışı için hem soğuk hem de yağışlı hava olması gerekir. Nemin olması da gerekir. Eğer sistemler çok değişmez ise bu sistemi Marmara ve İstanbul’a kar yağacağını tahmin ediyorum. Kar santim yağacağını ise ilerleyen günlerde söyleyeceğiz. 10-11 Ocak'ta yani Çarşamba akşamı başlayıp Perşembe aksamı da etkisini göreceğiz. 11-12-13-14 Ocak tarihlerine kayacak gibi duruyor.