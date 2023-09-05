Valilik ve Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor. Meteoroloji ve Valilik, İstanbulluları olası olumsuz durumlara karşı uyardı. Yağışların bu gece itibari ile etkili olması bekleniyor.

Valilik ve Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor
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İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kuvvetli sağanak geleceğini duyurdu. Yağmurun İstanbul'un kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini duyurdu. 

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # istanbul # Hava durumu # kuvvetli sağanak
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