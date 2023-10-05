Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı: 5 Ekim hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu her yaştan insanın en çok merak ettiği konulardan biridir. Hava durumunu öğrenerek gün içerisindeki planını yapan çok sayıda vatanda son birkaç gündür devam eden yağmurun ardından bugün havanın nasıl olacağını merak etmiştir. Aynı zamanda yağmurla beraber düşen hava sıcaklıkları insanları merak içinde bırakmıştır. Peki 5 Ekim günü Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Doğu illerimizde sıcaklıkları 2-6 derece yükselebilir. Yurt geneli için hava beklentisi ise parçalı bulutlu bir görüntü...

5 EKİM GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu

Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu

Az bulutlu KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 20°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu

Az bulutlu KASTAMONU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu SİNOP °C, 23°C

Az bulutlu

Az bulutlu ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Az bulutlu

Az bulutlu SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 22°C

Az bulutlu

Az bulutlu TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.