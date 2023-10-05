Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı: 5 Ekim hava durumu nasıl olacak?
Yağışların ardından Türkiye Genelinde havanın nasıl olacağı büyük merak konusu. Çok sayıda insan hava durumunu internet üzerinden öğrenmeye çalışmaktadır. Peki 5 Ekim 2023 günü Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava durumu nasıl olacak?
Hava durumu her yaştan insanın en çok merak ettiği konulardan biridir. Hava durumunu öğrenerek gün içerisindeki planını yapan çok sayıda vatanda son birkaç gündür devam eden yağmurun ardından bugün havanın nasıl olacağını merak etmiştir. Aynı zamanda yağmurla beraber düşen hava sıcaklıkları insanları merak içinde bırakmıştır. Peki 5 Ekim günü Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Doğu illerimizde sıcaklıkları 2-6 derece yükselebilir. Yurt geneli için hava beklentisi ise parçalı bulutlu bir görüntü...
5 EKİM GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu
- KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 20°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 23°C
Az bulutlu
- KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 24°C
Az bulutlu
- SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu
- TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.
- ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
- KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu