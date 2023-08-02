Celal Sel Kimdir? İzmir İl Emniyet Müdürünün Geçmişi ve Görevleri

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 52 ilin Emniyet Genel Müdürü değişti. Son olarak Elazığ İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Celal Sel, yayımlanan karar ile İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Atama kararının ardından Celal Sel kimdir, kaç yaşında soruları araştırma konusu olmaya başladı. İşte Celal Sel'in hayatı ve kariyeri...



İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ CELAL SEL KİMDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2 Ağustos 2023 tarihi itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğüne atanan Celal Sel'in kariyeri merak edilen konular arasında yer alıyor. Celal Sel, Kütahya ili Simav ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 yılında doğmuştur.

1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Celal Sel, meslek hayatına İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde başlamıştır. Daha sonra Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul ilinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptıktan sonra Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Celal Sel, 19 Eylül 2019 tarihinde Müşterek Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve 1 Ekim 2019 tarihinde Elazığ Emniyet Müdürü olarak görevine başlamıştır. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Celal Sel İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan Celal Sel, kariyeri ve başarıları ile dikkat çeken bir isimdir. İzmir'deki yeni göreviyle ilgili kamuoyu tarafından merakla takip edilmektedir.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararla 52 İlin Emniyet Genel Müdürü Değişti. Celal Sel, İzmir İl Emniyet Müdürü Olarak Atandı. Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Celal Sel'in Hayatı ve Kariyeri...