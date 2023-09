Damla Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor All Star 2024 Kadrosu'nda!

Survivor All Star 2024 kadrosu oluşmaya başladı. Eski şampiyonlar ve ses getiren isimler tekrar Survivor All Star sahnesinde olacak. TV8 de yayınlanan zorlu program yarışmacılarını tek tek belli ediyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın sosyal medya platformlarından paylaştığı bir gönderi ile kadroya Damla Can da ekleniyor. Bu duyurudan sonra Damla Can'ın bilgileri merak konusu oldu. Peki Damla Can kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğunu haberimizin detaylarında sizlerle paylaştık.

DAMLA CAN KİMDİR? SURVIVOR ALL STAR DAMLA CAN KAÇ YAŞINDA?

1990 yılında İstanbul'da doğan Damla Can, genç yaşlarında sporla ilgilenmeye başlamıştır. 33 yaşındadır. Spor eğitmeni olarak özel bir spor salonunda çalışan Damla Can, 2016 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına katılmıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veren Damla Can, ayrıca sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da büyük ilgi görmektedir. 2016 da katıldığı Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, ikinci olarak yarışmayı tamamlamıştır.

Daha sonra 2018 yılı Survivor All Star etkinliğine katılmıştır. Damla Can burada All Star takımından Gönüllüler takımına transfer olan isimler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda 2019 yılının son aylarında Dominik'te düzenlenen Exatlon Cup'da Türkiye'yi temsil eden isimler arasında. Exatlon Cup'da Türkiye takımında Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Seda Ocak, Yiğit Dikmen, Okey Köksal, Sema Aydemir de bulunuyor.

SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 Survivor All Star'da yarışacak bazı isimleri Acun Ilıcalı paylaştı. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can ve Turabi Survivor 2024 kadrosunda yer alacak. Kadronun 6. ismi olarak duyurulan Damla Can'ı, Acun Ilıcalı şu sözlerle paylaştı:

— Survivor All Star 2024'te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla'nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla.

Ilıcalı sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta bu sözlerle Damla Can'ı duyurdu. İlerleyen günlerde Survivor All Star'ın diğer isimlerinin de açıklanması bekleniyor.