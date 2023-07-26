Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı paylaşımıyla gündem oldu! Feyza Erbaş kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme bomba gibi düştü. Tüm detayları sizler için derledik...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı paylaşımıyla gündem oldu! Feyza Erbaş kimdir?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı paylaşımıyla gündem oldu! Feyza Erbaş kimdir?
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme bomba gibi düştü. Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş sosyal hesabından gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yaptı. Büyük oğlunun iki, kızının 13 ülke gezdiğini belirten Feyza Erbaş, küçük oğlunun döviz kurlarından dolayı hiç ülke gezememesinden dert yandı.

Çocuklarının fotoğraflarını paylaşan Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın paylaşımında şu notlar dikkat çekti. Tüm detayları sizler için derledik...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı paylaşımıyla gündem oldu! Feyza Erbaş kimdir? - Resim : 1

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-Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı paylaşımıyla gündem oldu! Feyza Erbaş kimdir? - Resim : 3

FEYZA ERBAŞ KİMDİR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dört çocuklarından biri de Feyza Erbaş'tır. İngilizce öğretmenliği yapan ve üç çocuğu bulunan Feyza Erbaş, özel hayatında gezi turlarına çıkması ve buna ilgili paylaşımlar yapmasıyla tanınıyor. Yazlarının büyük çoğunluğunu Bodrum geçirmektedir. 

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