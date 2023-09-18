Kaan Kazgan kimdir? Kaan Kazgan Savaş Cebeci olayı nedir?

Kaan Kazgan ne sporu yapıyor? Kaan Kazgan kaç kilo? Gibi sorular sosyal medyaya son zamanlarda düşen Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavgasından sonrası gündem oldu. Kaan Kazgan Savaş Cebeci neden kavga ettiler? Bütün bu olayı incelikleriyle araştırdık ve sizler için haberimizde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden önce Kaan Kazgan kimdir tanıyalım.

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Sakarya'nın yetiştirdiği başarılı sporculardan biri olan 29 yaşındaki Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Spora olan ilgisi çok genç yaşlarda ortaya çıkan Kazgan, sadece 9 yaşında kick boks eğitimine başladı. İlk adımlarını bu dövüş sporuyla atan Kaan Kazgan, bir süre sonra spora olan tutkusunu yeniden keşfetti ve 11 yaşında spor hayatına kaldığı yerden devam etti.

2011 yılından bu yana aktif bir şekilde sporla iç içe olan Kaan Kazgan, profesyonel MMA (Mixed Martial Arts) dövüşçüsü olarak adını duyurdu. Kendisi, Türkiye'nin en saygın MMA dövüşçülerinden biri olan Murat Kazgan'ın kardeşi olarak da tanınıyor. Ayrıca Kaan Kazgan, 2019 yılında yapılan Türkiye ve Yunanistan'ın yarıştığı Survivor yarışmasına katılarak adını duyurmayı başarmıştı.

KAAN KAZGAN SAVAŞ CEBECİYİ KAVGASININ SEBEBİ NEYDİ?

İkili arasındaki gerilim Savaş Cebeci'nin "70 kilo adamdan da dayak yemem, isterse dünya şampiyonu olsun." iddialı söylemiyle başladı. Tartışmayı başlatan bu söz üzerine Kaan Kazgan'ın meydan okuması ve tarafların birbirlerine sosyal medya üzerinden göndermeleri sonucu olaylar gelişti. Daha sonrasında tarafların Tuzla yakınlarında buluşup bire bir dövüş sahneleri sosyal medyada gündeme oturdu. Video sonrası gizli çekimler ve kavga esnasında alınan görüntülere göre Kaan Kazgan'ın kurduğu üstünlük ve Savaş Cebeci'nin kanlar içinde kalması olayın kısa özeti niteliğinde.

"KİNG" KAAN KAZGAN'IN MMA VE SPOR KARİYERİ

Sporculuk kariyerindeki başarıları da oldukça etkileyici olan Kaan Kazgan, 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi önemli unvanları elde etti. Profesyonel MMA dövüşlerinde de başarılı bir şekilde mücadele eden Kazgan, uluslararası arenada da Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.

Ayrıca Kaan Kazgan'ın 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: