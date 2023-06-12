Masterchef Türkiye'nin yeni şefi Yılmaz Öztürk kimdir? Yılmaz Öztürk aslen nereli ve kaç yaşındadır?

TV8'de başlayacak olan Masterchef Türkiye All Star'da Somer Şef yerine geçecek olan Yılmaz Öztürk'ün hayatına dair merak edilenleri araştırdık. Sosyal medyadan özellikle doğada yaptığı yemek paylaşımlarıyla tanınan Yılmaz Öztürk, geçtiğimiz sene Masterchef Türkiye'ye konuk olarak katılmıştı. Ciddi bir katılım sağlayan Yılmaz Öztürk'ün doğada yemek yapma olayı ise popüler hale geldi.

PEKİ YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da meslek hayatını başlatan Yılmaz Öztürk, özellikle 2004yılındaki Genç Aşçılar Yarışmasındaki, performansıyla tanınmaya başladı.

Türkiye genelinde doğada yemek yapma fikrini yayan ve sosyal medyada ciddi bir takipçi kitlesine sahip olan Öztürk, dev markalarda reklam anlaşması yaptı.

Adını başarıyla duyurduktan sonra Mürver Restoranda şef olarak çalışma hayatını devam haline getirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Yılmaz Öztürk şimdilerde Masterchef Türkiye'nin yeni şefi oldu.