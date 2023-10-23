Nazarı Evinizden Bu Yöntemle Uzaklaştırın! Negatif Enerjiyi Üzerinizden Atın!

Bazen içimize bir sıkıntı girer ve kötü enerjiler içimizi kaplar. Göğsümüz daralır ve ne yapacağımızı bilemeyiz. Bazense üzerimize bir halsizlik çöker ve yorgun hissederiz. Ya da kalabalık bir ortamdan çıktıktan sonra enerjiler birbirine karışır ve enerjimiz düşebilir. Bu durumu hemen hemen herkes tecrübe etmiştir. Yaşam alanımızı etkileyen kötü enerjiler ve nazar bunlara neden olmaktadır. Kendi yaşam alanınızı ve kendi ruhsal dengenizi korumak için evinizi, bedeninizi kötü enerjilerden ve nazarlardan korumalısınız.

Kötü enerji ve nazardan kurtulmak için öncelikle kendi zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu tüm o negatif enerjilerden arındırmanız gerekmektedir. Bu durumu kolaylaştırmak için ise çeşitli tütsülerden yararlanabilirsiniz. Bu tütsülerin en çok kullanılanı ve en etkilisi üzerlik otudur. Üzerlik otunun birçok faydası vardır. Özellikle nazar ve kötü enerjiyi en aza indirmek için kullanılan üzerlik otunun faydalarına gelin birlikte bakalım.

Üzerlik Otu (Nazar Otu) Faydaları

Mistik bir enerjiye sahiptir.

Evdeki kötü enerjiyi dağıtmak için kullanılır.

İçerisindeki mineraller sayesinde sinir hücrelerinin sağlığını korur.

Dikkat dağınıklığı ve algı problemlerine yardımcı olur.

Sinir sistemini düzenleyerek uyku bozukluğu yaşayanlara yardımcı olur.

Hem çayı hem de tütsüsü ile kişisel başarıya artırdığı bilinmektedir.

Kişiler üzerindeki nazarı alır.

Stres ve kaygıyı yatıştırarak depresyonu azaltır.

Baş ağrılarını hafifletir ve zihni kuvvetleştirir.

Arınma ve şifalanmaya yardımcı olur.

Eve bolluk ve bereket getirir.

Ruh halinizi iyileştirir.

Üzerlik otunun bunlar dışında birçok hastalıklara da şifası vardır. Bunlar; nefes darlığı, kalp çarpıntısı, alerjiler, epilepsi ve parkinson gibi hastalıklardır. Üzerlik otu bu ve bunun gibi birçok hastalığa şifa olmada kullanılır.

Üzerlik Otu (Nazar Otu) Nasıl Kullanılır?

Malzemeler;

Derin bir kase

Çakmak

1 kaşık tuz

1 tutam üzerlik otu

Derin kase içine üzerlik otu ve tuzu koyun.

Üzerlik otunuzu çakmak yardımıyla tutuşturun.

Tutuşan otlar yanmaya başladığında evin odalarında güzelce gezdirin.

Bu işlemi yaparken camlarınızı ve kapınızı açın. Bu evinizdeki ve ruhunuzdaki kötü enerjinin dışarı atılmasını sağlayacaktır.

Yaktığınız üzerlik otu evinizdeki kötü enerjiyi temizleyecektir. Üzerlik otu tohumunu çay yaparak da tüketebilirsiniz. Üzerlik otu tütsüsünün yanında; adaçayı tütsüsü, defne yaprağı tütsüsü ve çörekotu tütsüsü de sizleri kötü enerjilerden ve nazarlardan korur.