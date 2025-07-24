Nazlı Sarp kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Savcılık tarafından olay şüpheli ölüm kapsamında değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Nazlı Sarp, 1998–2012 yılları arasında Akbank ve HSBC’de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. Bu dönemde tahsis, finansal analiz ve ticari portföy birimlerinde orta düzey yöneticilik yaptı. Ticari kredi alanında yürütülen bir inbound projede, iki yıl boyunca iş birimini temsilen yer aldı.

2012’den itibaren yönetim danışmanlığına yönelen Sarp, özellikle altyapı ve yenilenebilir enerji projelerinde finansal danışmanlık hizmeti sundu. Proje finansmanı, ekonomi ve finans alanlarında eğitimler verdi; yapay zekâ destekli kredi analiz projelerinde görev aldı. Aynı zamanda Dünya Gazetesi ve Para & Borsa dergisinde köşe yazıları kaleme aldı.

Sarp’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak raporun ardından ölüm nedeni netleşecek.