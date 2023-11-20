Pervin Chakar Kimdir? Özgür Özel Elini mi Öptü?

Pervin Chakar kimdir sorusu Özgür Özel'in konserine katılarak elini öpmesiyle vatandaşlar tarafından sorulur oldu. Çakar, Mardin'de yaşayan beş çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak 1981 yılında Diyarbakır'da doğdu. Babasının öğretmen olması nedeniyle ilkokulu Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı bir köyde okudu.

Pervin Chakar Kimdir? Aslen Nereli? Kaç Yaşında?

Çakar'ın müzik yolculuğu Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde başladı. Müzik öğretmeninin, kızlarının sesinin güzel olduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine Perven Çakar, 14 yaşında Bismil Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği yarışmaya katılarak birinci oldu. Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik bölümüne kaydolan Çakar, o günleri şöyle anlatıyor: "Burada hayatım bir anda değişti ve müzikle asıl tanışıklığım bu liseye kaydolduğumda başladı." Müzik eğitimine 1990'lı yıllarda Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlayan Çakar, 2003 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Ses Sanatları Bölümü'nden mezun oldu.

Mezzo-Soprano Oylun Erdayı'dan özel şan dersleri aldı. Pervin Chakar, opera kariyerindeki en önemli dönüm noktasını Ancona Opera Akademisi'ne girdiğinde yaşadı. Ancona'da, Accademia D'arte Lirica'da ve Perugia'da Accademia Musicale Umbria'da William Matteuzzi, Carmen Gonzalez, Sergio Bertocchi ve Michela Sburlati ile çalıştı.

Müzik Kariyeri

2007 yılında Perugia'daki F. Morlacchi Konservatuarı'ndan üstün başarıyla mezun oldu. Luciana Serra, Montserrat Cabellé, Mietta Sighele, Veriano Lucchetti, Tiziana Fabbricini ve Lella Cuberli'nin ustalık sınıflarına katıldı. 2005 yılında Uluslararası Eskişehir Müzik Festivali'nde Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı eseriyle solo soprano olarak sahneye çıkan Pervin Çakar, aynı yıl Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Handel'in "Deidamia" adlı eserinde Nerea rolünü seslendirdi. İtalya'daki ilk performansını 2006 yılında Milano'daki Teatro Rosetum'da "Werther" operasında Sophie'yi canlandırarak gerçekleştirdi. Perugia ve Citta di Castello'da Mozart'ın "Der Schauspieldirektor" operasında Madame Herz rolünü oynadı ve 2007 yılında Lecce, Teatro Politeama Greco'da "Der Rosenkavalier"de Marianne/Duenna rolünde sahne aldı.

Özgür Özel Konserde Pervin Chakar'ın Elini Öptü!

Özgür Özel'in Kürdistan Rüzgarı isimli albümün sahibi Pervin Chakar'ın elini öpmesi sosyal medyada gündem oldu! Konsere katılan diğer HDP'li isimlerle birlikte resimleri çıkan Özgür Özel şu açıklamayı yaptı. Pervin Buldan ile konsere katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nde ünlü soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldık. Sayın Chakar'ın performansı kadar, verdiği barış kardeşlik mesajları ve deprem acımızı paylaşması da etkileyiciydi."

Kürt Devleti Kurulması Gerek Dedi!

Chakar, 2021 yılında, Ayşen Güven'e yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini belirtip:

"Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz."

açıklamasında bulunmuştu. Bu sözlerle tepki çeken şaibeli Pervin Chakar'ın elini Özgür Özel'in öpmesi ise düşünülmesi gereken bir durum.

Türkler Kürt Eserlerini Talan Etti Dedi!

2020'de bir siteye açıklama yapan Chakar, Türkleri 'Kürt eserlerini talan etmekle' suçlamış, "Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekonomilerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dillerini kestiler. Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserin de hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık olduk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya benimsemek için ortaya çıkacaktır." demişti.