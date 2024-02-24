Pevrul Kavlak kimdir? Aslen nereli? Nasıl öldü?

Pevrul Kavlak kimdir konusunda son dönemde yoğun bir arama yapılıyor. Bunun sebebi ise yakın zamanda hayatını kaybeden Kavlak'ın geçmişi ve aslen nereli olduğunun merak edilmesi. Sizler için Pevrul Kavlak hakkında tüm detayları araştırdık!

PEVRUL KAVLAK KİMDİR? TÜRK METAL SENDİKASI'NIN ÜNLÜ İSMİ

Pevrul Kavlak 1962 yılında Kırıkkale'de hayata gözlerini açtı. İlk, orta, MKEK Çırak Okulu ve lise eğitimini Kırıkkale'de başarıyla tamamladı. Kariyerine 1979 yılında MKEK Silah ve Tüfek Fabrikasında başlayan Kavlak, 1991 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Profilo Telra Elektronik'te çalıştı. 1992 yılında Türkiye Metal İşçileri Sendikası Çerkezköy Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunda Şube Sayman Üyeliğine seçildi. 1995 yılında yapılan 5. Olağan Genel Kurul'da ve 1998 yılında yapılan 6. Olağan Genel Kurul'da sırasıyla Şube Sekreteri ve Şube Başkanı seçildi. Kavlak, Türk Metal İşçileri Sendikası'nın 26-28 Nisan 2002 tarihlerinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Sekreterliğe, 2-4 Aralık 2005 tarihlerinde yapılan 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Başkan Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

TÜRK METAL İŞÇİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ!

3-5 Nisan 2009 tarihlerinde yapılan 13. Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Başkan olarak seçilen Pevrul Kavlak, kariyerinin devamında 15-17 Haziran 2012, 01-02 Ağustos 2015, 29-30 Haziran 2019 ve 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde yapılan Türk Metal Sendikası’nın 14'üncü, 15'inci, 16'ncı ve 17’nci Olağan Genel Kurullarında da 5 kez Genel Başkanlık görevine seçildi. Kariyeri hızlı bir şekilde yükselen Kavlak zamanla adı bilinen kişiler arasına yerleşti.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI!

Türk İş Metal Sendikası Pevrul Kavlak'ın ölümü hakkında şu açıklamayı yaptı:

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası’nın Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı, başkanımız Pevrul Kavlak, bugün yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir

Kavlak için yarın (25 Şubat 2024 Pazar günü) saat 12.00'de, Türk Metal Sendikası önünde tören yapılacak. Törenin ardından Kavlak, Kırıkkale kente merkezindeki Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında toprağa verilecek.