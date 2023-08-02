Polis Başmüfettişi Serkan Karaman, Muş Emniyet Müdürlüğüne atandı! Serkan Karaman kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan kararnameyle 52 il merkezine yeni emniyet müdürleri atandı. Bu kapsamda, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Karabulut Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanırken, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Serkan Karaman atandı.

POLİS BAŞMÜFETTİŞİ SERKAN KARAMAN YENİ MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Mardin İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın 01.10.2021 tarihli kararnamesiyle görevinden ayrılırken, yerine Polis Başmüfettişi Serkan Karaman atandı. Serkan Karaman, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmasının yanı sıra kariyerinde polis müfettişi olarak önemli görevlerde bulunmuş, farklı birimlerde uzmanlık kazanmıştır.

SERKAN KARAMAN KİMDİR?

Polis Başmüfettişi Serkan Karaman, 1975 yılında Amasya'da doğmuştur. 1997 yılında polis akademisinden mezun olduktan sonra, kariyerine Kırşehir Kaçakçılık Şube Müdür Yardımcısı olarak başlamıştır. Ankara, Sivas ve Sivas'a bağlı ilçelerde çeşitli önemli görevlerde bulunan Karaman, polis müfettişi olarak da uzmanlık alanında değerli görevlerde bulunmuştur.