Temizlik programlarının sevilen sunucusunun küfürlü videosu gündem oldu! Kadir Ezildi kimdir?

Sosyal medyada yaptığı temizliklerle gündem olan Kadir Ezildi bu kez videoda söylediği küfürle gündem oldu. Temizlik programlarındaki samimiyeti ve sevecenliği ile tanınıyordu. Küfürlü videosu büyük tepki çekti! Anında kaldırsa da sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu. Diş macunu reklamı yaparken videonun bittiğini fark etmeden ağzından küfür çıkan Ezildi'nin nasıl meşhur olduğu merak edildi.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 9 Mart 1995 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğdu. 28 yaşındaki Ezildi, özel bir hastanede arşivinde görevli olarak iş hayatına başladı. İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi yaşayan ünlü sunucu tam bir temizlik takıntısına sahip olarak biliniyor.

Anne ve babasının evliliklerini bitirmesi sonrası temizlik hastası olduğu bilinen Kadir Ezildi, sosyal medyaya attığı videolar sonrası büyük bir tanınırlık edindi. Bu tanınırlık sayesinde televizyonda temizlik programlarında baş jüri ve sunucu olan Kadir, büyük bir kitleye de ulaşmış oldu.