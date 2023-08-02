Tunceli İl Emniyet Hakan Duman Kimdir?

Türkiye'nin güvenlik güçlerinin önemli isimlerinden biri olan Hakan Duman, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü görevine asaleten atandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde kritik birimlerde görev yaparak büyük başarılar elde eden Duman, Tunceli'nin yeni Emniyet Müdürü oldu.





TUNCELİ İL EMNİYET HAKAN DUMAN KİMDİR?

Eğitim hayatına memleketinde başlayan Hakan Duman, ilk, orta ve lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra polis akademisine girdi ve yüksek başarı göstererek mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli görevler üstlenen Duman, birçok ilçede de ilçe emniyet müdürlüğü görevini yürüttü.

Hakan Duman, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmasıyla da dikkat çekmektedir. Polis teşkilatında başarılı kariyeri ve deneyimi ile tanınan Duman, son kararname ile Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır.

Evli olan Hakan Duman, 2 çocuk babasıdır. Tunceli'de görevine başlamasıyla birlikte, halkın güvenliği ve asayişi için önemli bir sorumluluğu üstlenecek olan Duman'ın performansı merakla takip edilmektedir. Yeni görevinde de başarılı çalışmalar sergilemesi beklenmektedir.