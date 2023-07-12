Varoluşçu yazar Milan Kundere vefat etti! Milan Kundere kimdir ve hangi kitapları yazdı?

Ülkemizde "Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Ölümsüzlük", "Bilmemek" gibi Türkçeye de çevrilen kitaplarıyla tanınan yazar Milan Kundera, 94 yaşında vefat etti. Çekoslavakya'da dünyaya gelen ve daha sonra zorunlu olarak Fransız vatandaşlığına geçerek Paris'te yaşayan yazar, "varoluşçu" fikri ortaya çıkardı. Daha çok dünyevi gerçekçiliğe önem veren Kundera, betimleme tarzını övdü.

PEKİ VAROLUŞÇU MİLAN KUNDERA KİMDİR?

1929 yılında Çekoslavakya'nın Brno şehrinde doğdu. Milan Kundera, 1968'de Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgalini eleştirdiği için vatandaşlıktan çıkarıldı. Zor zamanlar yaşayan Kundere ardından 1975'te Fransa'ya göç etti. Küçük yaştan beri sanata bağlı olan Kundera piyano çalmaya başladı.

1945 yılında daha bir lise öğrencisiyken, Rus şair Vladimir Mayakovski'nin bir şiirini tercüme etti. Ardından bundan etkilenerek şiir yazmaya başladı. Lise eğitimini 1948 yılında Brünn'de bitirdikten sonra, Charles Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, edebiyat ve estetik üzerine eğitim gördü.

İki dönem sonra film akademisine geçti ve yönetmenlik konusunda ilk makalelerini yazdı. Çalışmalarını politik ve siyasi baskılar yüzünden durdurmak zorunda kaldı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Komünist Parti'ye üye oldu. Ancak 1948'in şubat ayında partiden çıkarıldı. 1950 yılında da bir diğer Çek yazar Jan Trefulka Komünist Parti'ye karşı faaliyetlerde bulunmaktan, partiden uzaklaştırıldı.

Kundera, o günlerde başına gelenleri bir şaka olarak görmüş olacak ki, partiden çıkarılma sürecinde başına gelenleri anlattığı kitabının ismini "Žert" yani Şaka koydu.

1956 yılında Komünist Parti'ye tekrar giren Milan Kundera, 1976 yılında Václav Havel gibi ünlü yazarlar ve sanatçılarla birlikte ikinci kez partiden ihraç edildi.

Çağımızın en başarılı düşünsel roman yazarı ve varoluşçuların sonuncusu olarak nitelendirilen Kundera'nın son kitabı "Bir Buluşma", 2009 yılında yayınlandı ve 2010 yılında Türkçeye çevrildi.