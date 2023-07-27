Yalı Çapkını dizisinin tutmasını sağlayan başarılı yönetmen! Burcu Alptekin kimdir?

Yakında 37. bölümü yayınlanacak olan Yalı çapkını dizisi yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin başarı sebebi olarak gösterilen yönetmen Burcu Alptekin kimdir? Sizler için araştırdık. Başarılı kadrosu ve çekim teknikleri ile gündeme gelen dizinin başarı kaynağı olan Burcu Alptekin ve sıra dışı yaşamanı sizler için derledik.

DİZİNİN 37. BÖLÜM FRAGMANI YAKINDA

Dizilerde kritik eşik olan ilk sezon olan 36 bölümü tamamlayan dizinin usta kadrosu 37. bölüm fragmanının ise yakında verileceği duyruldu.

BURCU ALPTEKİN KİMDİR?

Burcu Alptekin, 6 Ekim 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Terazi burcu olan yönetmen Alptekin, dizi, film ve belgesellerin yapım aşamasında yer aldı. 2003 yılında projelerde yer almaya başlayan başarılı yönetmen, 2013 yılından beri proje yönlendirmelerinde bulunmaya devam ediyor. 2023 yılına damga vuran ve 37. bölüm fragmanı bugün yayınlanan Yalı Çapkını projesini de büyük bir tecrübe olarak yönetmeye devam ediyor.

Özel yaşamında Rıza Kocaoğlu isimli oyuncu ile birlikte olduğu iddiaları hala sıcaklığını koruyor.