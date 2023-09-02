3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali başladı! Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor

Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali, bu yıl 3. kez gerçekleşiyor ve 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenleniyor. Sabah saat 10.00'da başlayan festival, doğa ve gençlik tutkunlarını bir araya getirmeye başladı. Etkinlik, her yaş grubundan insanları ağırlayarak, unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

3. NEBİYAN DOĞA VE GENÇLİK FESTİVALİ BAŞLADI

Festivalin açılışında, Türk okçuluk yarışları ve at gösterileri gibi geleneksel Türk sporlarına dayalı etkinlikler büyük ilgi görüyor. Sporcuların oklarını hedefe isabetli bir şekilde göndermeleri ve atların zarif dansları, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Ayrıca, festival alanında kurulan açık hava sineması, katılımcılara doğanın tadını çıkarırken keyifli bir film deneyimi sunuyor.

Öte yandan festivalin heyecan verici bir parçası da zipline deneyimi oluyor. Cesaretini toplayan ziyaretçiler, yüksek bir platformdan aşağıya doğru süzülerek adrenalin dolu bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu deneyim, katılımcıları maceraya sürüklüyor. Ayrıca, festivalin müzik dolu bir yanı da var. Ünlü şarkıcı Resul Dindar, sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Atmosfer, misafirlerin kendilerine ayrılan çadır alanlarına çadırlarını kurmaya başlamalarıyla daha da canlandı. Çadırlar, festival alanında bir köy havası oluştururken, katılımcılar arasında yeni arkadaşlıkların ve paylaşılan anıların başlangıcını işaret etti.



Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali, doğanın güzelliklerini keşfetmek, spor yapmak, müziğin tadını çıkarmak ve yeni insanlarla tanışmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu etkinlik, katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ederken Festival 3 Eylül Pazar günü son bulacak.