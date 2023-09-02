3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali başladı! Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali coşkulu bir şekilde başladı. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali, doğanın güzelliklerini keşfetmek, spor yapmak, müziğin tadını çıkarmak ve yeni insanlarla tanışmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunuyor.

3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali başladı! Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor
Son Güncelleme:

Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali, bu yıl 3. kez gerçekleşiyor ve 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenleniyor. Sabah saat 10.00'da başlayan festival, doğa ve gençlik tutkunlarını bir araya getirmeye başladı. Etkinlik, her yaş grubundan insanları ağırlayarak, unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali başladı! Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor - Resim : 1

3. NEBİYAN DOĞA VE GENÇLİK FESTİVALİ BAŞLADI

Festivalin açılışında, Türk okçuluk yarışları ve at gösterileri gibi geleneksel Türk sporlarına dayalı etkinlikler büyük ilgi görüyor. Sporcuların oklarını hedefe isabetli bir şekilde göndermeleri ve atların zarif dansları, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Ayrıca, festival alanında kurulan açık hava sineması, katılımcılara doğanın tadını çıkarırken keyifli bir film deneyimi sunuyor.

3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali başladı! Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor - Resim : 2

3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali başladı! Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor - Resim : 3

Hollywood’un dünya çapında ses getiren yapımları Türkiye'de çekilecek! İşte ilk filmin çekildiği ilimiz...Hollywood’un dünya çapında ses getiren yapımları Türkiye'de çekilecek! İşte ilk filmin çekildiği ilimiz...Kültür Sanat

 Öte yandan festivalin heyecan verici bir parçası da zipline deneyimi oluyor. Cesaretini toplayan ziyaretçiler, yüksek bir platformdan aşağıya doğru süzülerek adrenalin dolu bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu deneyim, katılımcıları maceraya sürüklüyor. Ayrıca, festivalin müzik dolu bir yanı da var. Ünlü şarkıcı Resul Dindar, sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi sunmaya hazırlanıyor.
Atmosfer, misafirlerin kendilerine ayrılan çadır alanlarına çadırlarını kurmaya başlamalarıyla daha da canlandı. Çadırlar, festival alanında bir köy havası oluştururken, katılımcılar arasında yeni arkadaşlıkların ve paylaşılan anıların başlangıcını işaret etti.

3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali başladı! Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor - Resim : 5
Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali, doğanın güzelliklerini keşfetmek, spor yapmak, müziğin tadını çıkarmak ve yeni insanlarla tanışmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu etkinlik, katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ederken Festival 3 Eylül Pazar günü son bulacak.

3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali başladı! Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor - Resim : 6

Dünyanın 3'ncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik ziyaretçi sayısında rekor kırdı!Dünyanın 3'ncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik ziyaretçi sayısında rekor kırdı!Kültür Sanat
# Samsun # doğa # gençlik # festival # etkinlik
Çok Okunanlar
Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi
Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi
2 Eylül'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, nerelerde yağmur bekleniyor
2 Eylül'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, nerelerde yağmur bekleniyor
A101'de güncel aktüel ürünleri... Hangi ürünlerde indirim var?
A101'de güncel aktüel ürünleri... Hangi ürünlerde indirim var?
Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çok sayıda ölü ve yaralı var
Acı haberi AFAD duyurdu!
Acı haberi AFAD duyurdu!
Öne Çıkanlar Afrika’da Devrim Salgını Yayılıyor! Fransa’nın Afrika Politikası Çöktü! - Ulusal Kanal Haber Afrika’da Devrim Salgını Yayılıyor! Fransa’nın Afrika Politikası Çöktü! - Ulusal Kanal Haber Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk nedir? Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk nedir?