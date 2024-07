31. İstanbul Caz Festivali Başladı

Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleşen gecede, Nilüfer Verdi ve Nino Varon’a Yaşam Boyu Başarı Ödülleri sunuldu. Törenin ardından Avusturyalı grup Saint Privat ve Genç Caz+ finalistlerinden Mojo 5 izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

3-18 Temmuz tarihleri arasında güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle bir araya getirecek 31. İstanbul Caz Festivali’nin ödül töreni 3 Temmuz Çarşamba akşamı, Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Melis Danişmend’in yaptığı gecede festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verilirken Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Nilüfer Verdi ve Nino Varon’a sunuldu. Törenin ardından Avusturyalı topluluk Saint Privat izleyicileri Fransa’nın güney sahillerine yolculuğa çıkarırken Genç Caz+ grubu Mojo 5 renkli bir gece yaşattı. Törende İstanbul Caz Festivali’ne desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür plaketi sunuldu. Beylikdüzü Belediyesi ve Hollanda Krallığı temsilcilerine de teşekkür plaketleri takdim edildi, Beyoğlu, Küçükçekmece ve Şişli Belediyesi’ne de önemli katkılarından dolayı teşekkür edildi. Ayrıca İKSV Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Group’a da desteklerinden dolayı teşekkür plaketleri verildi.

Festivalin gerçekleştirilmesine yüksek katkıda bulunan, 27 yıldır festival sponsorluğunu üstlenen Garanti BBVA’ya, Otomotiv Sponsoru Volvo Car Turkey’e ve festivalin gerçekleştirilmesine yüksek katkıda bulunan Anadolu Efes, SNOC, RAMSEY, Mastercard ile Mey|Diageo’ya teşekkür plaketleri sunuldu. Plaketleri İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak takdim etti.

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Nilüfer Verdi ve Nino Varon’a sunuldu

Plaket töreninin ardından Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi ve yapımcı, besteci ve müzisyen Nino Varon’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi. Nilüfer Verdi’ye ve Nino Varon’a ödülünü İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer sundu.

Müziğe küçük yaşta başlayan, Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti, besteci ve aranjör Nilüfer Verdi, liseden sonra eğitimine Berklee College of Music ve New York New School’da devam etti. Eğitim hayatı boyunca Jack Reilly, Ray Santisi, Bob Winter, Billy Pierce, Alex Ulanowsky gibi önemli isimlerle çalışan sanatçı, Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli caz kulüplerinde dönemin saygın isimleriyle beraber çaldı ve başta Almanya, Çin, ABD, Kanada olmak üzere çeşitli ülkelerde konserler verdi. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Alanya, Yapı Kredi, Akbank Caz Festivallerine katılan müzisyen kendi kompozisyonlarından oluşan Mânâ (1997) ve İzhar (2007) albümlerinin yanında Ülkü Aybala Sunat ve Apostolos Sideris’le birlikte çalıştığı, türkülerden oluşan Knidost (2016) albümünü yayımladı. 2022’de Erdal Kızılçay ve Duygu Soylu ile “Talk to me” teklisini çıkardı.

13 yaşında gitar çalmaya başlayan yapımcı, besteci ve müzisyen Nino Varon, genç yaşta Cem Karaca ve Barış Manço ile tanıştı, Karaca ile uzun bir süre aynı sahneyi paylaştı. 1968’de plak yapımcılığına başlayan ve “Nilüfer’i müzik dünyasına kazandıran isim” olarak da tanınan sanatçı, aralarında Tanju Okan, Modern Folk Üçlüsü, Ajda Pekkan ve Kayahan gibi isimlerin olduğu birçok müzisyenin ve 1978 yılında yayınlanan, Türkiye’nin ilk caz albümü Jazz Semai’nin yapımcılığını üstlendi. Aynı zamanda birçok şarkı da besteleyen Varon, Atilla Özdemiroğlu, Şanar Yurdatapan ve Melike Demirağ ile beraber “Arkadaş” şarkısını yaptı; Tanju Okan’ın seslendirdiği “Hasret”in sözlerini yazdı. 2008’de Ninovari, 2010’da Arka Pencere isimli iki albüm yayımladı. 2022’de Uğur Karan ile birlikte çalıştığı “La Vie Continue” ve “La Femmes du Cinema Turc” teklilerini çıkardı.

31. İstanbul Caz Festivali’nde Haftanın Konserleri

Modern Art Orchestra feat. Kornél Fekete-Kovács // Kaan Çelen Trio

4 Temmuz Perşembe, 20.00, Rahmi M. Koç Müzesi

4 Temmuz Perşembe günü önce İstanbul Caz Festivali izleyicisiyle ilk kez buluşacak caz davulunun yükselen yıldızı Kaan Çelen sahnede olacak. Ardından, 2005 yılında trompet sanatçısı ve besteci Kornél Fekete-Kovács tarafından kurulan, Avrupa’nın en büyük müzik gruplarından Modern Art Orchestra, çoğunluğu orkestranın altı seçkin müzisyeni tarafından bestelenmiş, 25 saatlik büyük çağdaş müzik repertuvarından seçili heyecan verici bir programla Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Rahmi M. Koç Müzesi, Liszt Enstitüsü / Macar Kültür Merkezi İstanbul, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı’nın değerli işbirliğiyle izleyicilerle buluşacak.

Baptiste Trotignon Trio // Nilüfer Verdi Trio

5 Temmuz Cuma, 20.00, Fransız Sarayı

5 Temmuz Cuma günü Fransız Sarayı’nda, Avrupa’nın en merak uyandırıcı ve dinamik caz piyanistlerinden, emprovizasyonun piyano başındaki usta ismi Baptiste Trotignon sınırları aşan müziği ve şaşırtıcı performansıyla sahnede olacak. Mastercard’ın sponsorluğu ve Fransız Kültür Merkezi ile Fransa İstanbul Başkonsolosluğu’nun değerli işbirliğiyle gerçekleştirilecek gecede Trotignon’dan önce müzikseverler Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti, kalıplara sığmayan Nilüfer Verdi’yi izleyecek.

Parklarda Caz

6 Temmuz Cumartesi, 17.30, Beylikdüzü Yaşam Vadisi

7 Temmuz Pazar, 17.30, Beyoğlu Hasköy Parkı

İstanbul Caz Festivali’nin keyifli etkinliklerinden Parklarda Caz, 6 ve 7 Temmuz’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Beyoğlu Hasköy Parkı’nda yeşil ve cazı yeniden buluşturacak. Gösteri Eş Sponsorları Tchibo ve Eduscho’nun destekleriyle gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde, Balkanlar ve Güney Amerika’nın seslerini ska, punk ve hip-hop ile bir araya getirerek “sunshine-punk” ismini verdikleri özgün müzikleriyle Macar grup Duckshell ve 2024’ün Genç Caz+ grupları Zekeriya Şahiner Quartet, Mojo 5, Alân, Blue Kiss Collective ve Begüm Çelebi sahnede olacak.

