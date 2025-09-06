62. Altın Portakal Film Festivali’nde yarışacak filmler açıklandı!

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliklerinden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62’nci kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film yer alıyor.

Filmler, En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında değerlendirilecek.

Ön seçici kurulda Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, senarist ve akademisyen Hüseyin Kuzu ile Doç. Dr. Suncem Koçer yer aldı. Yarışmada farklı sinema kültürlerinden filmler geniş bir yelpazede izleyiciyle buluşacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak filmler şunlar:
“Aldığımız Nefes”, “Bağlar, Kökler ve Tutkular”, “Barselo”, “Doğudan Fragmanlar”, “En Güzel Cenaze Şarkıları”, “Erken Kış”, “Kanto”, “Noir”, “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, “Parçalı Yıllar”, “Sahibinden Rahmet” ve “Tavşan İmparatorluğu.”

KISA VE BELGESEL FİLMLER DE YARIŞMADA

Ulusal Kısa ve Belgesel Film yarışmalarının ön seçici kurulu, Prof. Senem Duruel Erkılıç, sinema yazarı Okan Arpaç ve belgeselci-akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent’ten oluştu.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak filmler:
“Adako”, “Akşam Yemeği”, “Bimba”, “Defne”, “Eudaimonia”, “Giderayak”, “Kudret”, “Ölüm Bizi Ayırana Dek”, “Soğuk Beyaz” ve “Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz.”

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda ise şu yapımlar yer alacak:
“Berona”, “KEÇİ501”, “Kendal’a Bir Heykel”, “Kitabın Rüyası”, “Nilgün”, “Roman Gibi”, “Tanıştığıma Memnun Oldum”, “The Making Of Michel Petite”, “Üstad Mehmed Siyah Kalem” ve “Yerli Yurtsuz.”

Festival kapsamında verilecek tüm ödüller, 1 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

