Ankara'da "Cam Üfleme ve Cam Sanatı Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan açıklamaya göre, sergi, ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın katılımıyla Oda Sergi Salonu’nda açıldı. Sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı cam üfleme sanatçısı Feridun Pekeş’in eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, camın çok yönlü kullanım alanlarına sahip bir malzeme olduğunu belirtti. Camın estetik değerleri ve sanatsal ifadeyi anlatan güçlü bir materyal olduğunu vurgulayan Ardıç, cam üfleme sanatının sadece yaratıcılıkla değil, aynı zamanda büyük bir fiziksel güç, hassasiyet, teknik bilgi ve sabır gerektirdiğini ifade etti.

SANAT VE SANAYİ ARASINDAKİ BAĞ

Ardıç, sanayi ve sanat arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, sanatın sanayiye yeni bakış açıları kazandırdığını ve bu iki alanın toplumun gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. "Sanat ve sanayi toplumsal refaha giden yolun temel taşları. ASO olarak, sanayi ve sanatın birlikteliğinin, toplumumuzu daha yaratıcı, yenilikçi ve estetik bir geleceğe taşıyacağını çok iyi biliyoruz. Onun için de her zaman sanatı ve sanatçıları desteklemeyi önemsiyoruz." dedi.

Sergi, sanayi ve sanatın birleşiminde her iki alanın da ne kadar önemli bir rol oynadığını ortaya koyarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sundu.