Ankara’da “Mustafa Kemal’in Sofya Yılları” belgeselinin gösterimi yapıldı

Ankara’daki bir okulda gerçekleşen gösterime, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, Türkiye’nin eski Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş’un yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar, belgesel gösterimi öncesinde iki ülkenin milli marşlarını birlikte söylediler.

BÜYÜKELÇİ TCHOLAKOV’DAN ATATÜRK VURGUSU

Belgesel gösterimi öncesinde konuşan Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk-Bulgar dostluğuna önemli katkılarda bulunduğunu ve iki ülke arasında sürekliliği olan işbirliklerinin temellerini attığını vurguladı. Tcholakov, “Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye ile Bulgaristan arasında 100 yılı aşan dostluk ve işbirliğini geliştirmek adına örnek bir lider olmuştur” dedi. Ayrıca, Tcholakov, 2024 yılına güçlü bir şekilde başladıklarını belirterek, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya’nın ortaklaşa mayın temizleme operasyonu başlattığını hatırlattı.

KARADENİZ’DE ORTAK GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Tcholakov, mayın temizleme operasyonunun Karadeniz’deki güvenliği sağlamayı hedeflediğini belirtti. Karadeniz’in, üç ülkenin güvenliği için önemli bir bölge olduğunu ifade eden Tcholakov, bölgesel işbirliklerinin önemine değindi. Ayrıca yakın zamanda, Bulgaristan’daki en büyük Türk yatırımcısı olan Alcomet şirketinin 25. yıl dönümünü kutlayacaklarını ve yeni bir üretim tesisi açtığını da sözlerine ekledi.

YENİ ULAŞIM SEFERİ: İSTANBUL-BURGAZ FERİBOT HATTI

2025 yılında İstanbul ile Burgaz arasında feribot seferlerinin başlayacağını duyuran Tcholakov, bu yeni ulaşım imkânının iki ülke arasındaki turizm ve ticaret ilişkilerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Bu seferlerin, iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştireceğini ve halklar arasında yakınlaşmayı teşvik edeceğini söyledi.

MUSTAFA KEMAL’İN VASİYETİ: “HER ZAMAN DOST KALMALIYIZ”

Tcholakov, Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce söylediği, “Türkiye ve Bulgaristan her zaman dost kalmalıdır” sözünü hatırlatarak, bu vasiyetin hâlâ geçerliliğini koruduğunu ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde yaşatıldığını ifade etti.

Tcholakov’un konuşmasının ardından, Mustafa Kemal Atatürk’ün Sofya yıllarını anlatan “Mustafa Kemal’in Sofya Yılları” belgeselinin gösterimi yapıldı.