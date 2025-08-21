Araştırma sonuçları şaşırttı: Bu oyun ve filmler gençleri mutlu ediyor!

Phys.org’da yayımlanan ve Imperial College London, Kyushu Sangyo Üniversitesi ile Georgia Eyalet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen araştırma, lisansüstü öğrenciler arasında “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” oyunu ve Studio Ghibli filmlerinin psikolojik etkilerini inceledi.

518 katılımcı dört gruba ayrıldı: Zelda oynayan, oynamayan; Ghibli filmi izleyen, izlemeyen. Sonuçlara göre, sadece oyunun oynanması bile mutluluk seviyelerinde belirgin bir artış sağladı.

Araştırma, özellikle Studio Ghibli filmlerinin izleyicide yarattığı nostalji duygusunun bu etkiyi daha da pekiştirdiğini ortaya koydu. Nostalji hissi yaşayanlarda mutluluk ortalaması 5.45 iken, bu hisse sahip olmayanlarda 3.58 olarak ölçüldü.

Uzmanlar, bu artışın yalnızca oyundan veya filmden değil; aynı zamanda keşif duygusu, sakinlik, beceri geliştirme ve hayatı anlamlandırma gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor.

SANAT VE OYUN GENÇLERİN RUHUNA İYİ GELİYOR

Araştırma, interaktif oyun deneyimleri ile nostalji uyandıran sanat eserlerinin yalnızca eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda psikolojik iyi oluş üzerinde güçlü etkiler yarattığını vurguluyor. Gençlerin anlam duygusunu, huzur seviyesini ve içsel gelişim ihtiyacını destekleyen bu tür etkinlikler, modern yaşamın stresine karşı etkili bir “duygusal sığınak” haline geliyor.

Bu etkileyici sonuçlar sonrası Ghibli dünyasına dalmak isteyenler için en çok sevilen filmlerden bazıları şöyle:

Ruhların Kaçışı (Spirited Away - 2001)

Komşum Totoro (My Neighbor Totoro - 1988)

Prenses Mononoke (Princess Mononoke - 1997)

Rüzgar Yükseliyor (The Wind Rises - 2013)

Gökteki Kale (Castle in the Sky - 1986)