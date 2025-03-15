Atatürk’ün ‘Karlsbarg Günlüğü’ belgesel oldu

Belgesel’de Büyükelçi Egemen Bağış, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, emekli Korgeneral Alparslan Erdoğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in anlatımları yer aldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çek Cumhuriyeti’nin ‘Karlsbad’ kentinde tedavi gördüğü sırada kaleme aldığı günlüğü Büyükelçi Egemen Bağış’ın katkılarıyla Polemik Medya tarafından belgeselleştirildi. Belgesel’de Büyükelçi Egemen Bağış, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, emekli Korgeneral Alparslan Erdoğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in anlatımları yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbad’da tedavi gördüğü sırada aldığı notlar, Polemik Medya ve Hakan Kılıç’ın yapımını üstlendiği belgesel ile Polemik Medya YouTube kanalında yayınlandı. Belgesel’de Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu, felsefesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi ve büyük başarıların tesadüfler eseri değil büyük emekler ve çabalarla gerçekleştiği ortaya konuyor.

Atatürk’ün sağlık sorunları

Mustafa Kemal Atatürk son Padişah Vahdettin ile gittiği Almanya seyahatinden döndüğü sırada sol böbreğinden rahatsızlanmış ve yaklaşık 1 ay ağır geçirdiği rahatsızlık nedeni ile yataktan dahi çıkamamıştı. 1918 Mayıs ayında Atatürk’ün böbrek rahatsızlığı ilerlemeye başlamış ve Türkiye’de tedavisi mümkün olmadığı için arkadaşı Rasim Ferid’in de tavsiyesiyle yurt dışında tedavi görmeye karar vermişti. Atatürk ilk kez askeri lisedeyken sıtmaya yakalanmış ve ilave olarak görev yaptığı yerlerdeki olumsuz koşullar nedeniyle ömrü boyunca sürecek kronik böbrek rahatsızlığına yakalanarak sıkıntılı günler geçirmişti.

Atatürk'ün Karlsbad'a gidişi

Karlsbad, Çek Cumhuriyeti’nde bulunan ve günümüz adıyla Karlovy Vary olarak bilinen turistik bir şehir. Bu şehir o dönem kaplıcalarıyla bilinen bir yer olmasından dolayı Mustafa Kemal Atatürk doktorlarında tavsiyeleri ile bu kaplıcalardan faydalanmak için 30 Haziran 1918 akşamı Viyana’da tedavi gördüğü sanatoryumdan ayrılarak Karlsbad’a doğru yola çıktı. Atatürk Karlsbad’a vardıktan sonra yerleştiği konuk evinden her gün 5:30’da ayrılarak kaplıcaların suyundan içti.

Mustafa Kemal ileriye dönük önemli planlarını da kaldığı konuk evi binasında yaptı. Atatürk’ün kaldığı bu konukevinde hala adını taşıyan iki farklı tabela bulunuyor.

Bağış: ‘Cumhuriyet felsefesini görüyoruz’

Mustafa Kemal Atatürk bu şehirde 30 Haziran’dan 28 Temmuz’a kadar tedavi amaçlı kalmış ve 6 ayrı kitapçıkta buradaki anılarını kaleme almış ve felsefesinin bugün de anlaşılması açısından önemli notlar bıraktı.

Belgeselde konuşan ve belgesel projesinin hayata geçmesinde önemli katkıları bulunan dönemin Prag Büyükelçi Dr. Egemen Bağış, belgeselde Atatürk’ün notları için “O anıları daha sonra incelediğimiz, okuduğumuz zaman aslında Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin o zamanlar kafasında şekillendirmeye başladığını görüyoruz” İfadelerini kullandı.

Atatürk'ün Batı'ya bakışı

Atatürk’ün hatıralarında kaleme aldığı, “Her şeyi buraya yazmıyorum, benim geleceğe dair bazı planlarım var” ifadelerine dikkat çeken Dr. Doğu Perinçek, “Karlsbad hatıralarında en dikkat çekici olan; Batı toplumunun modern, ileri, kadın erkek eşitliğine dönük özellikleri ve kadınların değeri uzun uzun yazılıyor” ifadelerini kullandı.

Belgesel de konuşan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Avrupa'da bulduğu kitaplar mesela Karl Marx. Bunu okuduğunu Afet İnan Hoca söylemişti. Fransız İhtilali üzerine bir şeyler okuyor. Kaldığı sürece oradaki erkanla çeşitli temasları da oluyor” dedi.

Atatürk’ün kadın-erkek eşitliği ve dil devrimi üzerine düşünceleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbard’da kaleme aldığı hatırlarında en dikkat çekici konulardan biri ise kadın-erkek eşitliği, alfabe devrimi konusunda ve dil çalışmaları olması dikkat çekti. Atatürk’ün o dönem Almancasını geliştirmek için çalışmalar yaptığı da biliniyor.

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren emekli Korgeneral Alparslan Erdoğan, “Atatürk diyor ki, Almancayı yazmam çok iyiydi, ancak konuşma konusunda sıkıntım var. Onun için de bir hoca buluyor. Birinci hoca geliyor. Onun bilgisini beğenmiyor ve ikinci hocayı tutuyor. Kör bir kadın Fransızca öğretmeninden de Fransızca dersler alıyor. Kadın sonunda diyor ki, sizin hiçbir eğitime ihtiyacınız yok, siz normal yaşamınıza dönün” ifadesini kullandı.

Atatürk’ün hemen her koşulda okumak için özel bir çaba gösterdiği, Karlsbard günlüğünde açıkça görülüyor.

Çağın ötesinde hayat felsefesi

Alparslan Erdoğan, “u bölgede bulunduğu süre içerisinde memleketin durumu nasıl düzeltilebilir? Toplum nasıl ileriye gidebilir? Bunları hep düşünüyor ve çevresindekilerle tartışıyor. Hatta bir tartışma esnasında Cemal Paşa'nın kardeşinin eşiyle konuşurken orada bir otelde dans eden kadınlı erkekli grubu görüyorlar. Kadın diyor ki acaba bizde de böyle bir şeyler olabilir mi? Atatürk de diyor ki, eğer bir yetkim olursa, ben bunları bir devrim şeklinde icra ederim” İfadelerine yer verdi.

Atatürk’ün kadınlara bakışı

Konu ile ilgili Dr. Doğu Perinçek, “Türk kadının özlemlerinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini, kadın özgür olmadan, eşit olmadan, modern bir toplumun kurulamayacağını hep vurguluyor. Burada çok önemli bir nokta daha var. Burada kaleme aldığı hatıralarında Mustafa Kemal Paşa yalnız eğitimle kadının özgürleşemeyeceğini, hayatta her alanda; laboratuvarda, üniversitede, ilim alanında, üretimde, çarşıda, pazarda, bütün bu alanlarda kadına inisiyatif verildiği zaman, modern bir toplumun kurulacağını söylüyor” dedi.

Belgeselin devamında konu ile ilgili düşüncelerini paylaşan Bağış “Atatürk kadının Çek toplumunda rolünü gördüğü zaman Türkiye'de de kadınlarımızın daha aktif hale gelmesi için adımlar atılması gerektiğini, ileride eline güç geçtiğinde bunu yavaş yavaş değil, hızlı bir şekilde yapacağını o günden kaleme almış. Yani Atatürk'ün aslında Cumhuriyet'in kurulmasından sonra yaptığı devrimlerin, reformların büyük çoğunu çok öncesinden planladığını bu anılardan görebiliyoruz. O yüzden Atatürk'ün ve bugün dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelen kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mayasını, kuruluş sırlarını anlamak için o anıları mutlaka okumak lazım.” ifadelerini kullandı.

Belgeselin gördüğü ilginin ardından yapımını üstlenen Polemik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç ise “Belgeselin geçmişten günümüze Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunu ve felsefesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemini ve büyük başarıların tesadüfler eseri değil büyük emekler çabalarla gerçekleştiğini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık” dedi.