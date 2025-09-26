Avrupa’da kriz: İsrail Eurovision’dan men edilecek mi? Karar kasımda

Gazze’de süren savaş nedeniyle İsrail’in Eurovision 2026’dan çıkarılmasını isteyen Avrupa ülkelerinin sayısı artıyor. Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail kamu yayıncısı KAN’ın yarışmaya katılımıyla ilgili olağanüstü çevrimiçi genel kurul toplantısında Kasım ayında oylama yapılacağını doğruladı.

Eurovision Şarkı Yarışması’nı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), Kasım ayında İsrail’in yarışmaya katılıp katılmayacağına ilişkin çevrimiçi oylama yapılacağını açıkladı.

EBU Başkanı Delphine Ernotte Cunci, katılımcı yayıncılara gönderdiği mektupta İsrail’in katılımı konusunda “benzeri görülmemiş bir görüş çeşitliliği” olduğunu ve konunun “daha geniş bir demokratik temele” ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

“Avrupa Yayın Birliği'nin yönetim kurulundan tüm üyelerimizin genel müdürlerine Eurovision Şarkı Yarışması 2026'ya katılım konusunda Kasım ayı başlarında çevrimiçi yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında bir oylama yapılacağına dair bir mektup gönderildiğini doğrulayabiliriz.” ifadesiyle açıklama resmileşti.

Avrupa’da kriz: İsrail Eurovision’dan men edilecek mi? Karar kasımda - Resim : 1

AVRUPA ÜLKELERİNDEN BOYKOT TEHDİTLERİ

Euronews'e göre, İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya, İsrail’in yarışmaya dahil edilmesi halinde Eurovision 2026’dan çekileceklerini bildirdi. Danimarka yayıncısı DR ise katılıma tamamen karşı olmadığını, ancak İsrail’in devam eden katılımı için özel şartlar koyacağını açıkladı.

Buna karşılık Fransa ve Avustralya yakın zamanda yarışmaya katılımlarını teyit etti.

EBU’nun 2022’de Ukrayna’nın işgalinin ardından Rusya’yı yarışmadan çıkardığı hatırlatılırken, Gazze’deki saldırılara rağmen İsrail’in son iki yıldır yarışmada yer almaya devam etmesi çelişki olarak yorumlandı.

2024’te İsveç’te ve bu yıl İsviçre’de düzenlenen Eurovision yarışmalarında Filistin yanlısı protestolar öne çıkmıştı.

70’ten fazla eski Eurovision yarışmacısı, İsrail ve ulusal yayıncı KAN’ın yarışmadan yasaklanmasını isteyen açık mektuba imza attı. Geçen yılın Eurovision şampiyonu Avusturyalı sanatçı JJ de İsrail’in Eurovision 2026’dan çıkarılmasını desteklediğini duyurdu.

KAN’DAN İLK TEPKİ: “APOLİTİK KALMALI”

İsrail’in ulusal yayıncısı KAN, Kasım ayındaki kritik oylama için yaptığı açıklamada, “Eurovision Şarkı Yarışması'nın kültürel ve apolitik karakterini koruyacağını umduğunu” belirtti.

Ayrıca İsrail’in yarışmadan çıkarılmasının “geniş kapsamlı sonuçları olabilecek bir adım” olabileceği uyarısında bulundu ancak ayrıntı paylaşmadı.

7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısının ardından başlayan savaşta, İsrail’in Gazze’deki askeri eylemleri dünya genelinde tepki topladı. BM insan hakları uzmanları bu saldırıların soykırım teşkil edebileceğini dile getirdi. Uluslararası Adalet Divanı da ‘soykırım iddialarını’ destekleyen açıklamalar yaptı.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması, Gazze halkının resmen “insan yapımı” bir kıtlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

EUROVISION 2026 VİYANA’DA

Tüm bu tartışmalar arasında Eurovision 2026’nın Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacağı kesinleşti. Yarı finaller 12 ve 14 Mayıs’ta, büyük final ise 16 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

