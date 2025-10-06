Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi kapsamında ilk kez insan yüzü işlenmiş bir T biçimli dikilitaşın gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. 12 bin yıl öncesine ait bu bulgu, Neolitik döneme dair insan temsillerine yeni bir anlam kazandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada Karahantepe kazılarında çok önemli bir keşfe imza atıldığını belirtti. Bakan Ersoy, “Taş Tepeler Projemiz kapsamında yürütülen kazılarda, ilk kez insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı. Daha önceki örneklerde insanı temsil ettiği düşünülen dikilitaşlar, bu keşifle birlikte anlamını derinleştirdi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karahantepe’deki bu keşfin Neolitik çağ insanının kendisini bir T biçimli sütuna ilk kez işlediğini gösterdiğini vurguladı.

“KESKİN YÜZ HATLARI VE DERİN GÖZ ÇUKURLARIYLA 12 BİN YIL ÖNCESİNDEN BUGÜNE BİR BAKIŞ”

Bakan Ersoy, açıklamasında dikkat çeken şu ifadelere yer verdi: “Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor.”

Ersoy, Anadolu’nun kadim topraklarında her yeni keşfin, insanlığın ortak geçmişini biraz daha görünür kıldığını belirterek, “Bu mirası korumaya, anlamaya ve dünyayla paylaşmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, bu önemli buluşta emeği geçen kazı ekibine ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Taş Tepeler Projesi kapsamındaki 2025 yılı kazı çalışmalarının, Göbeklitepe ve çevresiyle birlikte 10 ayrı alanda devam ettiği belirtildi. Daha önce keşfedilen T biçimli dikilitaşların üzerindeki kol ve el kabartmaları, bu taşların insan figürünü sembolize ettiği yönündeki görüşleri güçlendiriyordu. Ancak Karahantepe’de ortaya çıkan bu yeni bulgu, ilk kez insan yüzünün doğrudan taş üzerine işlenmesiyle, Neolitik dönem araştırmalarında bir dönüm noktası olarak nitelendirildi.

NEOLİTİK İNSANIN SOYUT DÜŞÜNME GÜCÜ ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık açıklamasında, “Keşif, Neolitik insanın soyut düşünme gücünü ortaya koyuyor.” ifadelerine yer verildi. Yeni bulunan dikilitaşın üst kısmındaki yüz betiminin, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnuyla Karahantepe’de daha önce bulunan insan heykelleriyle benzer bir üslup taşıdığı belirtildi. Bu yönüyle taşın, dönemin sanatsal anlayışını ve sembolik anlatım biçimlerini yansıttığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

mehmet nuri ersoy
