Barış Manço filmi iptal edilmişti: Ekin Koç nedenini açıkladı!

“Dönence”, “Gülpembe”, “Dağlar Dağlar” ve “Unutamadım” gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Barış Manço’nun yaşamını beyaz perdeye taşıyacak biyografi filmi için çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç)’in oturacağı projede, Barış Manço’yu canlandıracak isim Ekin Koç olacaktı.

Ancak yüksek prodüksiyon maliyetleri nedeniyle proje askıya alındı. Konuyla ilgili konuşan Ekin Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası çok şaşırmadım. Çünkü gerçekten çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço’nun 1960, 1970, 1980 ve 1990’lı yıllarını kapsayan, prodüksiyon açısından oldukça zorlu bir yapıdan söz ediyoruz. Mekanlar çok çeşitliydi; Belçika ve Fransa gibi yurt dışı çekimleri de vardı. Bu da projeyi oldukça zorlaştırıyordu. Bu ölçekte bir riski almak kolay değil. Böyle bir işe kalkışmak bile başlı başına çılgıncaydı. Şimdilik rafa kalktığını düşünüyorum ama belki ileride daha uygun şartlar oluşursa tekrar gündeme gelebilir. Neden olmasın?”

Film projesinin ne zaman tekrar gündeme geleceği ise belirsizliğini koruyor.