Bodrum Uluslararası Film Festivali’nde jüri belli oldu

Festivalin jüri başkanlığını, sinema dünyasının usta ismi Tony Gatlif üstlenecek.

Jüri koltuğunda Gatlif’in yanı sıra İranlı yönetmen Reza Mirkarimi, festival yöneticisi Hülya Uçansu, oyuncu Fadik Sevin Atasoy ve Selanik Film Festivali Genel Direktörü Élise Jalladeau yer alacak.

ONUR ÖDÜLÜ GATLIF’E

Festivalin açılış gecesinde, jüri başkanı Tony Gatlif’e Onur Ödülü takdim edilecek. Hem jüri başkanlığı hem de sinemaya katkılarından ötürü Gatlif, etkinliğin en özel konuklarından biri olacak.

KURUMSAL DESTEKÇİLER

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen festivale; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Kos Adası Belediyesi destek veriyor.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 10 BİN DOLAR

Yarışmaya seçilen filmler jüri tarafından değerlendirilecek. Birincilik ödülünü kazanan film, 10 bin ABD doları para ödülünün yanı sıra, Bodrumlu heykeltıraş Hasan Cingiz’in tasarladığı özel heykelciğin sahibi olacak.