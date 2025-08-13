Bolşoy tiyatrosu ilk kez İstanbul’da: ‘Romeo ve Juliet’ ve ‘Kuğu Gölü’ büyüleyecek

26–30 Eylül 2025 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek özel turnede, Bolşoy Tiyatrosu izleyiciye iki klasik başyapıt sunacak: ‘Romeo ve Juliet’ ve ‘Kuğu Gölü’. Anton Grişanin yönetimindeki Bolşoy Orkestrası’nın eşlik edeceği eserler, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Art Seasons yapımcılığında sahnelenecek.

TARİHİ SAHNEDEN ORİJİNAL DEKORLAR GELİYOR

Euronews'e göre, yaklaşık 350 kişilik dansçı, müzisyen ve teknik ekibin İstanbul’a geleceği turnede, Bolşoy’un tarihi sahnesinden orijinal dekorlar ve kostümler kullanılacak. Böylece eserler tüm ihtişamıyla izleyici karşısına çıkacak. İlk kez 1940’ta sahnelenen ‘Romeo ve Juliet,’ Sergey Prokofyev’in müziği ve Leonid Lavrovski’nin koreografisiyle; 1877’de prömiyeri yapılan ‘Kuğu Gölü’ ise Pyotr Çaykovski’nin efsanevi bestesiyle hayat bulacak.

Bolşoy’un baş balerini ve Rusya’nın en tanınmış dansçılarından Svetlana Zakharova, 26 Eylül’deki ‘Romeo ve Juliet’ temsilinde Juliet rolünde sahne alacak. Turneye katılacak diğer baş dansçılar arasında Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova bulunuyor. Ancak kadroda değişiklikler olabileceği belirtiliyor.

KUĞU GÖLÜ’NÜN UNUTULMAZ SAHNELERİ

Rus bale repertuvarının simgesi haline gelen ‘Kuğu Gölü,’ dünyaca ünlü ‘Küçük Kuğular Dansı’ ve Kara Kuğu Odile’in nefes kesen 32 fouette dönüşüyle biliniyor. Pyotr Çaykovski’nin Bolşoy Tiyatrosu için bestelediği ilk bale olan eser, yıllardır dünyanın en çok sevilen baleleri arasında yer alıyor.

1776’da kurulan Bolşoy Tiyatrosu, Sovyet döneminde ülkenin başlıca sahnesi konumuna yükseldi. Leonid Lavrovski ve Yuri Grigoroviç’in şekillendirdiği altın çağda Galina Ulanova, Maya Plisetskaya ve Vladimir Vasiliev gibi efsane isimler topluluğun dünya çapındaki ününü pekiştirdi.

GERGIEV LİDERLİĞİNDE YENİ DÖNEM

2016’dan beri Bale Topluluğu’nun başında bulunan Makhar Vaziev’in ardından, 2023 sonunda tiyatronun yönetimi ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e geçti. Gergiev, aynı zamanda Mariinski Tiyatrosu’nun Sanat ve Genel Direktörlüğünü yürütüyor. Onun liderliğinde Bolşoy, dünyanın dört bir yanında görkemli gösterilere imza atmayı sürdürüyor.