Transferde büyük ters köşe: Fenerbahçe istiyordu, kararını değiştirdi

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Marco Asensio, sürpriz bir şekilde İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’ya gitmeyi kabul etti. PSG ile anlaşamayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferini rakip kulübe kaptırdı.

2025-26 sezonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Marco Asensio’yu da gündemine almıştı. Milan Skriniar ile birlikte aynı uçakta İstanbul’a getirilmesi planlanan İspanyol futbolcu için PSG ile uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

ASTON VILLA HIZLI DAVRANDI

Gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre, salı günü Jacob Ramsey’i Newcastle United’a 40 milyon sterlin artı bonuslar karşılığında satan Aston Villa, Marco Asensio için ilk resmi teklifini hazırladı. İngiliz kulübü bu hafta PSG ile görüşmelere başlamak ve Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusu için anlaşmaya varmak üzere resmi adım attı. PSG, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu bırakacağını çoktan bildirdi.

Bonuslar dahil yaklaşık 20 milyon euro’luk teklifin PSG’yi memnun etmeye yeteceği ifade edildi. Ayrıca İngiliz ekibinin Marco Asensio ile kişisel şartlarda da anlaşmaya vardığı ve İspanyol futbolcunun Aston Villa’nın üç yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtildi.

